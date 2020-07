Stiri pe aceeasi tema

- Vreme deosebit de calda, in special in sudul tarii, dar si episoade de fenomene extreme anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), pana pe 12 iulie, in majoritatea... The post Prognoza meteo: Se anunta vreme de cosmar. Canicula…

- Vreme deosebit de calda, in special in sudul tarii, dar si episoade de fenomene extreme anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), pana pe 12 iulie, in majoritatea regiunilor, temperaturile medii se vor situa in jurul valorii de…

- Vremea continua sa se mentina instabila, iar ploile torentiale fac ravagii in toate regiunile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta precipitatii abundente si in urmatoarele zile. De altfel, pana la sftrsitul lunii iunie va ploua cu putere, iar temperaturile usor mai coborate fata de normalul…

- Ploi abundente si vreme racoroasa anunta meteorologii in urmatoarele zile. Pana pe 21 iunie nu scapam de vreme rea. Precipitatiile vor fi insemnate cantitativ si se vor semnala in majoritatea regiunilor, reise din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valabila pana pe 28 iunie.

- Instabilitatea atmosferica in Bucuresti se va accentua treptat si vor fi intervale in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina si vijelii, in intervalul i iunie, ora 10:00 - 3 iunie, ora 23:00, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de…

- Luni, 18 mai, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), cerul va avea înnorari temporar accentuate în sudul si, partial, în vestul si centrul tarii, precum si în zona de munte, unde local vor fi averse si descarcari electrice. În celelalte regiuni, cerul…

- Dupa ploi torentiale, frig si furtuni violente, vremea trece la cealalta extrema. De duminica temperaturile cresc neobisnuit de mult, astfel ca maximele vor atinge 27-28 de grade. Luni, 11 mai, meteorologii anunta pentru sud-estul tarii temperaturi-record de 30 de grade. Vremea deosebit de calda este…

- Vremea rece se mentine in urmatoarele zile, iar din 26 aprilie se intorc ploile. Dupa valul de aer polar, meteorologii anunta saptamana viitoare inca un episod de vreme rea. Pana pe 3 mai, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vom avea parte de temperaturi oscilante in toate…