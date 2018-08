Prognoză meteo. Meteorologii, avertisment de ultimă oră Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in ora urmatoare in judete din zona Transilvaniei.



Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:30, in judetele Brasov, Alba, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si Cluj sunt prognozate averse care vor cumula 25 - 30 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina de mici dimensiuni.



Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

