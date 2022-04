Prognoza meteo: Meteorologii anunță frig în toată ţara până joi / Cod galben de vânt în 10 judeţe Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o informare de vreme rece, valabila la nivelul intregii tari pana joi dimineata. De asemenea, potrivit ANM, un Cod galben de intensificari ale vantului in zece judete este valabil pe tot parcursul zilei de miercuri. Conform meteorologilor, in intervalul 12 aprilie, ora 21:00 – 14 aprilie, ora 9:00, temperaturile minime vor fi preponderent negative si se va produce bruma in nord-vestul si centrul tarii, iar pe arii mai restranse, in noaptea de marti spre miercuri (12/13 aprilie) si in regiunile vestice si in zonele deluroase din restul teritoriului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

