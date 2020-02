Prognoza meteo lunară. Temperaturi maxime și precipitații, la final de februarie și în primele săptămâni de primăvară Vremea va fi mai calda decat de obicei in urmatoarele patru saptamani. Vor mai fi și cateva zile cu ploi și ninsori, insa precipitațiile vor fi puține, comparativ cu alți ani. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme valabila pana in 16 martie. In a doua jumatate a lunii februarie, in județul Alba, […] Citește Prognoza meteo lunara. Temperaturi maxime și precipitații, la final de februarie și in primele saptamani de primavara in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pana in 2 martie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei pentru luna februarie, dar vor fi și mai multe precipitații. In luna februarie, temperaturile maxime vor fi de 8-10 grade Celsius in zonele mai joase, cu excepția…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 24 februarie. Vremea va fi mai calda decat de obicei, cu maxime de 10-11 grade spre final de februarie. La inceputul lunii viitoare sunt posibile cateva ninsori, iar, la final de ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 17 februarie. In urmatoarea perioada, temperaturile vor fi ușor mai mari fața de normalul sezonului. Precipitațiile vor fi puține saptamana aceasta. In județul Alba, temperaturile maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 10 februarie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, in urmatoarele doua saptamani, apoi intra in limitele specific perioadei. In județul Alba, vor fi temperaturi maxime de pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe urmatoarele 4 saptamani, pana in 3 februarie. Dupa gerul și ninsorile de Boboteaza, temperaturile maxime vor crește cu cateva grade, pana in 18 ianuarie. Apoi urmeaza doua saptamani de frig și ninsori. Vezi SFANTUL IOAN 2020: MESAJE…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 12 ianuarie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada, in cateva zile din prima luna a anului 2020. In Transilvania, in majoritatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. In județul Alba, este posibil sa ninga și de Craciun și de Revelion. Daca in perioada 24-25 decembrie sunt anunțate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 23 decembrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, pentru aceasta perioada. In primele zile din decembrie, cantitațile de precipitații vor fi excedentare. In județul Alba,…