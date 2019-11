Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 24 noiembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, urmeaza 10 zile de vreme calda, comparativ cu normalul perioadei. Temperaturile vor scadea ușor dupa 21 noiembrie. Sunt posibile ploi in…

- Vremea ramane deosebit de calda pentru aceasta perioada, și in ultimele doua saptamani din octombrie. Temperaturile vor scadea sub 20 de grade insa, dupa 27 octombrie, iar la inceput de noiembrie sunt posibile ploi și chiar ninsori. Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 28 octombrie. Vremea ramane mai calda decat de obicei, in primele trei zile din octombrie și va ploua. Apoi, temperaturile scad brusc, cu zece grade Celsius. In județul Alba, dupa maxime de 27…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme valabila pana in 6 octombrie, in regiuni din țara. In Transilvania, in urmatoarele doua saptamani vor fi temperaturi maxime de pana la 21 de grade, media regionala. Sunt așteptate ploi abundente in perioada 26-27 septembrie. In Transilvania,…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 21 octombrie. Va fi cald pana la final de septembrie, iar pana in 7 octombrie vor fi și ploi abundente. Apoi, vremea se incadreaza in coordonatele normale pentru acest sezon. In județul Alba,…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 7 octombrie. In județul Alba, vremea va fi deosebit de calda pana in 14 septembrie, cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius. Apoi se mai racește pana la 18-20 de grade și se incalzește…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme in regiuni din țara, in urmatoarele doua saptamani, pana in 15 septembrie. In Transilvania, dupa doua zile de vara la inceput de septembrie, urmeaza o racire cu cateva grade. Apoi se va incalzi, pentru trei zile, iar ulterior temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru luna septembrie. Pana spre sfarșitul intervalului, vremea va fi mai calda decat de obicei, iar in prima saptamana va ploua mai puțin. In județul Alba, temperaturile vor urca pana la valori de peste 30 de grade in prima saptamana…