Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 23 decembrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei, pentru aceasta perioada. In primele zile din decembrie, cantitațile de precipitații vor fi excedentare. In județul Alba,…

- Vremea se va raci incepand de miercuri in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. O racire accentuata este estimata pentru Moldova, unde temperaturile maxime vor cobori de la 12 - 15 grade Celsius in intervalul 18 -…

- Vremea calda si insorita va mai sta cu noi doar saptamana aceasta. Apoi temperaturile incep sa scada treptat, astfel ca spre finalul saptamanii viitoare vor fi chiar mai mici decat este normal in aceasta perioada a anului. Mai mult, apar si ploile, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. MUNTENIA…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza meteo valabila pentru perioada 14 - 27 octombrie. Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 21 octombrie, apoi vine frigul. In Banat, cu usoare variatii de la o zi la alta, intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 7-20 octombrie. Meteorologii anunta ca in primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 14 grade. Pe 9 octombrie vremea se va incalzi,…

- Vremea se va incalzi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, dupa o perioada in care valorile termice scazusera semnificativ la nivelul intregii tari, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni si valabila pentru perioada 7 – 20 octombrie 2019, informeaza AGERPRES…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 28 octombrie. Vremea ramane mai calda decat de obicei, in primele trei zile din octombrie și va ploua. Apoi, temperaturile scad brusc, cu zece grade Celsius. In județul Alba, dupa maxime de 27…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 21 octombrie. Va fi cald pana la final de septembrie, iar pana in 7 octombrie vor fi și ploi abundente. Apoi, vremea se incadreaza in coordonatele normale pentru acest sezon. In județul Alba,…