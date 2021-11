Prognoza meteo, la mijlocul lunii noiembrie Luni, temperaturile se vor incadra intre valorile normale ale acestei luni. Soarele va rasari la ora 07:25. In prima parte a zilei cerul va fi acoperit cu nori, iar ceața se va semnala doar izolat, apoi cerul se va insenina treptat și vremea va deveni frumoasa. Vantul va sufla cu intensificari doar in zona montana. Soarele va apune la ora 16:59. Minimele se vor incadra intre 0 și 2 grade, insa la nivelul solului, dimineața se va depune un strat de gheața, iar maximele vor urca ușor peste 10 grade, cu cateva grade mai ridicate in zona montana. Marți ceața va reveni, iar temperaturile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

