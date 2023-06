Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Ei bine, vremea se incalzește puternic și vine vara cu adevarat. Cate grade vor inregistra termometrele.

- VREMEA pana la jumatatea lunii iunie: unde va ploua mult și cand va fi mai cald. Prognoza ANM pe 4 saptamani, actualizata Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 12 iunie. Vremea va fi mai calda decat de obicei, in centrul…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in saptamana 15– 22 mai valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile vestice, nord-vestice, dar mai ales in cele sud-vestice,…

- VREMEA pana la inceputul lunii iunie. Cat timp va fi frig și zilele mai calde. Perioadele cu ploi și furtuni. Prognoza actualizata Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 5 iunie. Va fi in cotinuare racoros in aceasta saptamana,…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza și au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Chiar daca ne așteptam cu toții la o incalzire, specifica perioadei in care ne aflam, iata ca meteorologii nu vin cu vești prea bune. Prognoza meteo pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis vineri prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, dupa prima saptamana, vor fi temperaturi normale de primavara, dar va ploua mult. Prognoza meteo pentru saptamana 1 – 8 mai Valorile termice vor fi mai coborate decat cele…

- Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Duminica, 26 martie, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ și racire accentuata a vremii cu ingheț la sol și bruma. Aceasta este valabila incepand de luni dimineața pana miercuri seara, in cea mai mare parte a…