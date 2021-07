Prognoza meteo în prima zi a lunii lui Gustar Duminica, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Soarele rasare la ora 06:09. In prima parte a zilei cerul va fi mai mult senin, iar din a doua parte va deveni variabil. Atmosfera va fi sufocanta, indicele de temperatura-umezeala ITU va depași pragul critic de 80 de unitați. La munte va fi instabilitate, unde se vor inregistra innorari, averse insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului. Soarele va apune la ora 20:59. Minimele zilei se vor incadra intre 19 și 23 de grade, iar maxima zilei se va situa in jurul valorii de 36 de grade la umbra. Luni, temperaturile… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, cer senin spre variabil. Soarele rasare la ora 06:01. Mercurul termometrului va urca spre punctul de disconfort termic. Chiar daca vor aparea norii, in a doua parte a zilei, valorile termice vor ajunge in jurul valorii de 30 de grade. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune…

- Sambata, in general vremea va fi placuta. Soarele rasare la ora 06:00 și va sta printre nori pana spre dupa-amiaza. Dimineața va fi rece, in continuare. Vantul va adia slab. Soarele va apune la ora 21:09. Minimele zilei se vor incadra intre 15 și 19 grade, iar maxima zilei va urca in jurul valorii…

- Sambata, va fi o noua zi calduroasa. Soarele rasare la ora 05:53. Instabilitatea se va menține, dar și temperaturile ridicate. Local cerul va fi acoperit cu nori groși de furtuna, și vor cadea averse insoțite de descarcari electrice, iar izolat se va forma grindina. Cantitațile de apa cumulate in…

- Sambata, cer variabil spre noros. Soarele rasare la ora 05: 41. Atmosfera va fi, in general, inchisa. In jurul amiezii, local, se vor inregistra ploi insoțite de fenomene electrice și izolat vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor…

- Miercuri, temperaturile vor depași ușor limitele normale pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 05:57. Ca aspect atmosfera va trece de la cer innorat, la senin, apoi din nou norii se vor aduna, dar de aceasta data vor fi de furtuna și vor cobori, cu precadere, in zonele de deal și munte. Vantul…

- Sambata, temperaturile sunt modeste pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 05:42. In general cerul va fi parțial noros, iar pe arii restranse e posibil sa cada averse, chiar și grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari mai ales in zona montana. Soarele va apune la ora…

- Sambata, vor fi perioade cu nori și soare. Soarele rasare la ora 05:48. Dimineața va fi rece pentru aceasta perioada, dar spre dupa amiaza zilei atmosfera se va incalzi. Vantul va sufla cu unele intensificari temporare. Soarele va apune la ora 21:01. Minimele zilei se vor incadra intre 7 și 13 grade,…

- Luni, temperaturile vor fi scazute pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 05:53. Atmosfera se va schimba, iar vremea frumoasa de dimineața se va transforma in nori și ploi zgomotoase. Vantul va sufla cu intensitate in zonele montane inalte. Soarele va apune la ora 20:56. Minimele zilei se…