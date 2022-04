Prognoza meteo în Capitală: Se anunță reme deosebit de rece Vremea se va mentine in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada. Se anunța temperaturi maxime ce se vor situa in jurul a 11 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta data cu temperaturi maxime ce se vor situa in jurul a 11 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, mai scazute in zona preoraseneasca in noaptea de marti spre miercuri, transmitre Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit ANM, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei de marti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

