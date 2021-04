Prognoza meteo în București. Se răcește vremea ANM a emis prognoza meteo pentru municipiul București. Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile. Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit prognozei ANM . Potrivit sursei citate, in intervalul 13 aprilie, ora 16:00 – 14 aprilie, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti spre miercuri si la inceputul zilei de miercuri, vor fi averse, posibil insotite si de descarcari electrice. Vantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit prognozei ANM.

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…

- Dupa ce pentru ziua de marți s-au anunțat temperaturi placute, vremea pare din nou gata sa schimbe foaia, in Capitala. Ca urmare, e bine sa aveți in vedere prognoza speciala transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 6 aprilie ora 21:00 – 8 aprilie ora 10:00. De marți seara…

- Vrmea in Capitala va fi rece pana miercuri, cu maxime care vor fi cuprinse intre 0 și 4 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise luni de Administrația Naționala de Meteorologie. ANM anunța ca pana marți la ora 8.00, vremea in Capitala va fi rece. Cerul va fi temporar…

- Pronoza meteo pentru București arata ca in urmatoarele patru zile locuitorii din Capitala vor avea parte de temperaturi scazute. Vineri, in București, vremea va fi foarte rece. Conform ANM, vor avea loc intensificari ale vantului. Vremea rece se va menține pana luni. Minim va ajunge pana la -11 grade…

- Prognoza meteo pentru București arata ca vremea este deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi calda in urmatoarele doua zile. Cerul va fi temporar noros mai ales in prima parte a noptii de marti spre miercuri (9/10 februarie). Se vor semnala ploi slabe. Potrivit Agerpres, care…

- Potrivit prognozei speciale, vremea va deveni deosebit de calda in Capitala. Deși ziua a inceput cu ceața, aceasta va disparea treptat, dar sigur. Dupa amiaza va ieși soarele, iar vremea va simți o incalzire accentuata. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla moderat, temporar cu unele intensificari…

- Un val de aer rece va cuprinde toata țara in acest sfarșit de saptamana. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Digi24 ca diminețile și nopțile vor deveni extrem de geroase, iar in depresiuni se vor inregistra valori termice de pana la -20 de grade Celsius. Și in Capitala va fi ger, cu temperaturi…