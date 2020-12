Prognoza meteo în București pe 8 decembrie. Ninge și se formează polei Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni noaptea, o prognoza speciala pentru București. Meteorologii au avertizat ca marți dimineața va ninge in Capitala și se depune un strat consistent de zapada. Marți, in intervalul orar 04.00 – 10:00, vremea va fi inchisa. Temporar va ninge si se va depune un strat de zapada de 5…10 cm. In primele ore ale zilei de marti se vor semnala precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei, atenționeaza ANM . Temperatura va fi in jur de -2 grade. Vantul va avea intensificari, cu rafale de 40…45 km/h. Meteorologii au emis, vineri, prognoza meteo pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

