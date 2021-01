Prognoza meteo în București. Capitala, vizată de ploi și rafale de vânt ANM a emis prognoza meteo pentru zilele de duminica și luni. Meteorologii au emis doua coduri galbene ce sunt valabile pana luni. Majoritatea județelor din țara sunt vizate de ninsori, vant și polei. In Capitala se vor inregistra temperaturi scazute. Pe parcusul nopții și al dimineței va ploua. In București cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții și al dimineții temporar va ploua, posibil moderat cantitativ, iar vantul va avea unele intensificari, cu viteze la rafala in general de 40…50 km/h. La inceputul intervalului se vor inregistra 4…5 grade, apoi temperatura aerului va scadea, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

