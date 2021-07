Stiri pe aceeasi tema

- Vreme deosebit de calda, dar si furtuni violente anunta meteorologii in urmatoarele zile. administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica si de canicula pana joi in cea mai mare parte a tarii.

- Meteorologii anunta vreme de cosmar: nopti tropicale, aer irespirabil si furtuni violente. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 33 si 37 de grade, minimele se vor situa frecvent peste 20 de grade.

- Dupa Cehia și Austra, furtunile și vremea extrema vor ajunge și in Romania. Potrivit directorului executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, canicula din ultimele zile va fi urmata de un fond atmosferic rece, același care a traversat Europa Centrala.

- Instabilitatea meteorologica extrema care a facut prapad in Europa se indreapta spre Romania. Meteorologii avertizeaza ca dupa valul de aer african care a sufocat Romania, furtuni violente vor lovi tara noastra. De sambata, temperaturile incep sa scada usor, insa va fi deosebit de cald.

- Desi sambata, 12 iunie, temperaturile ating cele mai mari valori in Banat, 30 de grade, fenomenele extreme sunt la putere. Meteorologii anunta vreme instabila, cu averse torentiale, furtuni si grindina. De duminica se racoreste in toata tara.

- Furtuni violente si ploi abundente vor spulbera Romania pana sambata. Meteorologii anunta ca vremea se raceste, cele mai ridicate temperaturi fiind asteptate in weekend, in sudul tarii.

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai scazute in anumite zone ale tarii in prima saptamana a lunii mai, dupa care acestea se vor situa in jurul valorilor normale ale perioadei in majoritatea regiunilor. Vineri,in sudul tarii se intoarce vara.

- Meteorologii anunța ca este posibil sa ploua la București in noaptea Invierii. Specialiștii vorbesc despre averse și descarcari electrice intr-un buletin dedicat Capitalei, arata Mediafax. Prognoza speciala vizeaza zona municipiului București in intervalul sambata, ora 21.00 – duminica, ora…