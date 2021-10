Prognoza meteo: Frigul își face simțită prezența. Unde va ninge în weekend Saptamana aceastadin octombrie, se incheie cu frig accentuat. Meteorologii au anunțat, vineri, ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie, sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in regiunile extracarpatice. Innorarile vor persista si va ploua in jumatatea sud-vestica […] The post Prognoza meteo: Frigul iși face simțita prezența. Unde va ninge in weekend appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta se incheie cu frig accentuat. Meteorologii au anunțat, vineri, ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie, sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in…

- Saptamana se incheie cu frig accentuat. Meteorologii anunta ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie (ANM), sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in regiunile…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi torențiale care va afecta aproape toata țara in acest weekend. Vineri, la ora 10.00 a intrat in vigoare o informare meteorologica, in vigoare pana duminica, ora 23.00. In acest interval, instabilitatea atmosferica se va…

- Meteorologii anunța ca ziua d emarți va inregistra temperaturi sufocante pentru cel puțin patru județe unde valorile vor sari de 40 de grade Celsius. Estre vorba de Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu pentru care meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula. Va fi foarte cald și in Capitala.…

- Saptamana incepe cu un disconfort termic deosebit de accentuat generat de temperaturile mari. Iar de miercuri va fi și mai cald. Meteorologii avertizeaza ca un nou val de aer tropical loveste Romania. Temperaturile la umbra vor ajunge in sud-estul tarii la 42 de grade. Conform Administratiei Nationale…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest weekend. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Meteorologii au emis luni o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Acesta va fi valabil pana maine de dimineața, la ora 10:00, și vizeaza cea mai mare parte a țarii. Vor fi averse, fenomene electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. Izolat, cantitațile…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in perioada 12 – 25 iulie. Potrivit prognozei ANM, vor exista si perioade cu averse locale. Meteorologii anunța temperaturi maxime care vor depași 39 de grade in anumite regiuni. Vor fi și ploi de vara, dar de scurta durata. In Banat, vremea va fi caniculara in…