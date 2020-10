PROGNOZA METEO. Final de octombrie cu vreme mohorâtă, dar temperaturi peste medie Luni, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei; astfel, maximele se vor incadra intre 14 grade in estul Transilvaniei și 22 de grade in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade. In regiunile estice si sud-estice cerul va fi mai mult noros, indeosebi ziua va ploua pe arii relativ extinse, mai ales sub forma de aversa, iar trecator se vor semnala descarcari electrice. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindina. In restul teritoriului innorarile vor fi temporare, iar ploile pe suprafețe… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO SAMBATA Deși valorile termice diurne vor fi in scadere ușoara fața de ziua anterioara in jumatatea de nord-vest a țarii, vremea va fi in continuare calda, deosebit de calda in sud și sud-est. In regiunile intracarpatice și la munte cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile se…

- Meteorologii anunta ca in cea mai mare parte vremea va fi calda pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 25 de grade.Vineri, 16 octombrie, cerul va fi mai mult noros in jumatatea de nord-vest si temporar va ploua pe arii extinse in Maramures, Transilvania si…

- Cerul va fi mai mult noros și va ploua in cea mai mare parte a țarii. In sudul Banatului, Oltenia, local in Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei, vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial, intensificari ale vantului, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vor fi innorari și se vor semnala averse și descarcari electrice in Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, Transilvania, nord-vestul și nordul Munteniei, precum și in jumatatea de nord a Moldovei. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe arii restranse…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros in vestul și nord-vestul țarii, unde se vor semnala ploi, ce trecator vor mai avea și caracter de aversa. Izolat cantitațile de apa vor depași 15 l/mp. In restul teritoriului innorarile vor fi temporare și doar pe arii restranse va ploua slab.…

- PROGNOZA METEO. La noapte, cerul va fi variabil in vest și sud-vest și mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari in zona Carpaților Meridionali, in special la altitudini mari (rafale in general de 55...60 km/h), precum și in sudul Banatului…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi predominant frumoasa și calda pentru prima decada a lunii septembrie. Cerul va fi variabil in regiunile nordice și la munte și mai mult senin in restul țarii. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in prima parte a intervalului pe litoral,…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea va deveni in general frumoasa. Cerul va fi variabil și doar izolat, mai ales la munte, se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta și, trecator, in sud-est și nord-vest. Temperaturile…