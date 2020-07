Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. In general, in sud-est va fi mai cald decat in mod normal, iar in vest si nord-vest temperaturile vor fi mai coborate decat normalul perioadei. Vor exista perioade cu excedent de ploi in anumite zone.

- Vremea va deveni deosebit de calda in urmatoarele zile, in regiunile sudice, unde se anunta maxime de 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat. Furtunile si ploile torentiale nu vor disparea din peisaj nici saptamana viitoare. Si luna iulie vine cu valori termice usor mai ridicate decat cele…

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii au anuntat ca pana la sfarsitul lunii iunie se va ajunge la 30 de grade in sudul tarii, insa cu multe zile de instabilitate atmosferica. Din 2 iulie, vremea se va raci, iar noaptea se vor inregistra 14 - 16 grade.

- Vreme deosebit de calda in minivacanta de Rusalii. Meteorologii anunta maxime pana la 32 de grade in sud-estul tarii, dar si instabilitate atmosferica accentuata mai ales dupa orele amiezii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat prognoza pentru prima luna de vara, valabila intre 1 si 29 iunie. O luna de instabilitate atmosferica si temperaturi ridicate. Pana vine caldura, saptamana viitoare vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, dar din 8 iunie vine vara adevarata,…

- Incepe sezonul tornadelor in Romania, iar cele mai expuse zone sunt judetele Calarasi, Ialomita si Constanta. Declaratia ii apartine lui Bogdan Antonescu, cercetator stiintific, expert fenomene meteo extreme, care a vorbit la DIGI 24 despre furtunile care fac prapad in sud-estul Romaniei.

- Dupa temperaturi de 30 de grade, frigul se intoarce. O masa de aer polar va acoperi o mare parte a Europei in perioada 11-13 mai, aducand temperaturi cu 12 grade Celsius sub media perioadei, inclusiv in Romania, conform Severe Weather. Racirea semnificativa a vremii se va resimti si in Romania, temperaturile…

- Duminica, 26 aprilie, vremea se va raci in mare parte a tarii si va ploua slab pe arii restranse De luni, temperaturile revin la normal, fiind anuntate maxime de 25 de grade in sud-estul tarii. In urmatoarele patru saptamani, conform prognozei Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vremeava fi…