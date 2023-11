Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 introduce un sistem de chat dotat cu inteligenta artificiala pe site-ul sau, www.primarie3.ro , in sprijinul cetatenilor care cauta informatii si asistenta in rezolvarea nevoilor administrative, sistemul fiind disponibil 24/7, pentru a oferi raspunsuri rapide. Potrivit unui comunicat…

- Masurile de adaptare la schimbarile climatice in țarile in curs de dezvoltare incetinesc pe toate fronturile, chiar daca impactul crizei se accelereaza, creand un decalaj tot mai mare care face ca miliarde de oameni sa fie din ce in ce mai vulnerabili la calduri extreme, la furtuni

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a acordat recent un contract in valoare de 3,19 milioane de lei, fara TVA, in urma unei licitații. Contractul urmeaza sa livreze un sistem IT avansat bazat pe Inteligența Artificiala (AI), cu capacitați de monitorizare in timp real a conținutului online pe platformele…

- Creste proportia celor conectați in țara la sistemul public de alimentare cu apa.Potrivit Institutului Național de Statistica (INS), aproape 75% dintre romani au beneficiat anul trecut de aceste servicii, cu aproape un procent mai mult fața de 2021, anunța Rador Radio Romania. Creșterea a fost…

- Analiza rezultatelor din 31 de țari a constatat ca 32% din voturi au fost exprimate pentru partide populiste, de extrema stanga sau de extrema dreapta Aproape o treime dintre europeni voteaza acum pentru partide populiste, de extrema dreapta sau de extrema stanga, arata cercetarile, iar sprijinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania (MCV) arata ca tara noastra a raspuns eficient disfunctionalitatilor existente in sistemul judiciar.

- Ciclonul Daniel vine spre Romania.Vezi ce spune un expert roman in fenomene extreme: „Cantitatea de precipitații e mai mare. Sunt fenomene foarte rare” Mai multe fenomene meteo severe ar urma sa aiba loc in Romania in perioada urmatoare, asemanatoare ciclonului Daniel, care a produs pagube insemnate…

- Proiectul include folosirea a trei drone dedicate pentru misiuni complexe de cautare-salvare folosind AI, aparate care fac fata unor conditii dificile de cautare si care au optiuni de termoviziune, zbor automat si senzori anticoliziune.Sistemul implementat incepand de sambata de Salvamont Brasov este…