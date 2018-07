Stiri pe aceeasi tema

- Ploi, vreme instabila, vijelii si temperaturi mai mici si cu 15 grade in nord-est. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru weekend cand, in majoritatea regiunilor, se anunta vreme rea, iar valul de aer rece patrunde in Romania.

- Vremea din 17 iunie anunta furtuni masive cu tunete și fulgere și cantitati mari de apa, ce vor amplifica riscul de inundații. Prognoza meteo aduce insa și temperaturi mari. Cand scapam de ploi.

- PROGNOZA METEO din batrani pentru luna iunie Dupa un ineput calduros, pe 4 ploaie, pe 5 vant, pe 6 și 7 va cadea grindina in anumite zone din țara, 8,9 și 10 vine cu intensificari ale vantului, 11 și 12 ploaie, din 13 pana in 16 iunie e cald, pe 17 e vant, 18 și 19 ploaie, pe 20 vant, pe…

- Saptamana incepe cu instabilitate atmosferica accentuata. In anumite zone vor fi si furtuni in adevaratul sens al cuvantului, iar din loc in loc se vor strange cantitati importante de apa, informeaza Digi24.Aversele insotite de tunete, fulgere si intensificari de scurta durata ale vantului…

- Vremea se schimba, așa ca, incepand de marți, nu trebuie sa va lipseasca umbrela. Sunt anunțate averse de ploaie și furtuni aproape in fiecare zi a saptamanii. Și temperaturile vor scadea, astfel ca maximele nu vor mai depași 25 de grade Celsius, iar minimele pot ajunge pana la 7 grade Celsius. Va…

- Vremea din 2 mai se anunța extrem de calda in Romania, cu temperaturi peste media perioadei. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.

- "Pe 1 mai, bruma și frig in anumite zone. Pe 2 și 3 va fi mai inorat tot in anumite zone. In schimb, pe 4 și 5 e bine. Pe 6 e o ploaie mai mare, ne curața de pacate și de rele. Pe 7 se indreapta vremea, e bine. De pe 8 pana in 12 mai sunt niște ploi, pe 13 e vant mai agresiv. Citeste si HOROSCOP…

- Prognoza meteo 26 aprilie. Vremea se anunța in continuare calda și frumoasa, dar devine instabila in mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales dupa-amiaza, in jumatatea de nord a tarii…