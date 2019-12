Prognoza meteo din 10 decembrie. Temperaturi maxime de 13 grade Celsius, dar sunt așteptate și precipitații Cerul va fi temporar noros, cu innorari accentuate in regiunile vestice si nord-vestice, unde pe arii restranse va ploua slab, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Valorile termice vor fi mai mari decat mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a tarii; maximele se vor incadra, in general, intre 3 si 13 grade Celsius (la Constanța), iar cele minime intre -3 si 8 grade Celsius.La fel se va intampla și in zonele joase de relief din sudul si din estul tarii, pe vai si in depresiuni, unde va predomina nebulozitatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

