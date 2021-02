Stiri pe aceeasi tema

- In Dobrogea, probabilitatea de ploaie va fi mai mare in jurul datelor de 8, 11 si 12 februarie, iar in rest doar izolat se vor semnala precipitatii slabe. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Intre…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 1-14 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca in prima saptamana vremea se va incalzi treptat si se vor inregistra valori termice mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Media temperaturilor maxime va ajunge sa se…

- In Dobrogea, media temperaturilor maxime va pleca de la valori de 11...13 grade in perioada 04ndash;07 ianuarie, se va mentine la 4...6 grade in intervalul 08ndash;12 ianuarie, apoi va fi in scadere spre 2 grade. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo…

- Meteorologii anunța vreme mai calda fața de normalul perioadei, in urmatoarele saptamani. In intervalul 28 decembrie – 4 ianuarie vor fi temperaturi maxime de 10 grade Celsius și chiar mai mari, in zonele mai joase. In județul Alba, in noaptea de Revelion, vor fi minime de 3 grade Celsius, iar de Anul…

- Pentru astazi in țara sunt prognozate maxime intre 6 și 10 grade Celsius, iar in urmatoarele zile, vremea se racește simțitor. Meteorologii prognozeaza ploi și lapovița slaba pentru saptamana viitoare.

- Saptamana aceasta va fi dominata de temperaturi mai scazute decat cele normale, pentru ca la inceputul lunii decembrie vremea sa devina mai blanda, apropiata de normalul inceputului de iarna. In Banat,...

- Meteorologii anunta pentru urmatoarele doua saptamani temperaturi sub normalul perioadei, cu precipitatii insuficiente. Dupa racirea semnificativa a vremii, urmeaza doua saptamani de temperaturi peste...

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…