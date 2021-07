Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…

- Avertizare meteorologica de tip Cod Galben de canicula și disconfort termic valabila, marți, in Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu-Mare. Meteorologii anunța ca vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in creștere. De miercuri, codul galben va fi inlocuit de unul portocaliu, iar…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi in creștere in aproape toata țara. Totuși, ploile nu dispar și este posibil sa apara in special in regiunile sudice și sud-estice. In saptamana 21.06.2021 – 28.06.2021 valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Hidrologii au emis, astazi, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic Crișul Negru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica ce a cuprins si zona Lugoj. In intervalul 12 mai, ora 16:00 – 14 mai, ora 21:00 au fost prognozate manifestari de instabilitate atmosferica atat pentru municipiul Lugoj, cat si pentru localitatile din zona de vest a tarii. “In…

- Avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, valabila pentru Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Bihor. Meteorologii anunța vant puternic, care la rafala va depași 60 de kilometri la ora.

- In perioada 3-4 mai temperaturile maxime vor fi de 16-19 grade Celsius, cu excepția sudului țarii, unde temperaturile vor fi mai mari. Apoi se mai incalzește și in restul țarii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Temperaturile se vor mentine normale perioadei in urmatoarele patru saptamani, cu excepția saptamanii 26 aprilie – 3 mai, cand va fi mai frig. Va ploua mult in saptamana 19 – 26 aprilie in vestul țarii. Saptamana 12 – 19 aprilie Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta…