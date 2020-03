Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul primaverii aduce temperaturi placute, dar si precipitatii. Saptamana incepe cu vreme deosebita de calda in sudul tarii pentru data din calendar, pana la 22 de grade, si cu ploi in vest, nord si centru. La munte, meteorologii anunta precipitatii mixte. De vreme frumoasa ne bucuram pana la mijlocul…

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile, cu maxime de 20 de grade Celsius in sudul tarii, insa la sfarsitul saptamanii un val de frig loveste Romania. Sunt asteptate precipitatii in toate regiunile si racire accentuata a vremii.

- Dupa codul rosu de viscol de saptamana trecuta, Romania va fi lovita de plio puternice Meteorologii anunta temperaturi ridicate, care vor atinge 12 grade Celsius in sud-estul tarii. De marti, innorarile se vor extinde, iar aria precipitatiilor va cuprinde majoritatea regiunilor. Un ciclon care face…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pe regiuni, pana pe 16 februarie. Meteorologii anunța o racire a vremii, urmata de o incalzire ușoara. Iarna pare sa-și intre in drepturi.

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data, transmite Mediafax.„Vremea va fi inchisa,…

- Pentru urmatoarele doua zile, meteorologii anunța ploi, iar precipitații sub forma de ninsoare s-ar putea sa avem abia catre sfarșitul saptamanii. Pana atunci vom avea temperaturi de pana la +15 grade Celsius.

- Vremea se mentine inchisa si vineri, 31 ianuarie, insa de sambata , 1 februarie, vine primavara in mai multe zone. Meteorologii anunta temperaturi in crestere, astfel incat vremea va deveni deosebit de calda in majoritatea regiunilor.

- Un ciclon mediteranean aduce iarna in Romania. Nu in toate regiunile se vor semnala ninsori si viscol. Meteorologii anunta temperaturi anormal de ridicate in sudul tarii pentru sfarsitul lunii ianuarie. Vremea rea nu tine prea mult. In weekend vine primavara, sunt asteptate maxime de 12-13 grade.