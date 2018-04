Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO DE INVIEREIN TARA, cerul va fi variabil, iar in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali, izolat vor fi conditii ca trecator sa ploua slab. Vantul va sufla in general moderat in sud-est si la munte, iar in sudul Banatului, inclusiv zona inalta aferenta, va…

- Marți, in țara, vremea va fi predominant frumoasa și, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii, se va incalzi. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari trecatoare ziua in nord-vest, sud-est și zona inalta de munte.Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Prognoza meteo pentru intervalul 2-15 aprilie arata ca vremea va prezenta usoare variatii termice de la o zi la alta pe durata urmatoarelor doua saptamani, iar mediile maxime regionale se vor situa, in general, intre 17 si 22 de grade Celsius Potrivit ANM, vremea in Saptamana Mare va fi normala pentru…

- Prognoza meteo pentru perioada 26 martie-8 aprilie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 26 martie – 8 aprilie 2018, așadar și prim zia de Paște. BANAT Perioada de prognoza va debuta cu o vreme rece, chiar deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie,…

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 19 februarie - 4 martie. Deși primavara se apropie cu pași repezi, urmatoarele doua saptamâni vor fi marcate de perioade geroase, temperaturile putând atinge și minus…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- Temperaturile vor creste peste limita normala pentru aceasta perioada - incepand de joi - ajungand chiar si la 10-11 grade Celsius, potrivit prognozei transmisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 22 ianuarie- 4 februarie. In ultimele zile din interval temperaturile…