Prognoza meteo de Bobotează. Ce fenomene vor înlocui gerul care "crapă pietrele" Astfel, pana in 12 ianuarie, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare, chiar si in zonele joase, pentru ca intre 13 – 16 ianuarie sa se instaleze o masa de aer rece.In schimb, ziua de Boboteaza nu va fi caracterizata de gerul care crapa pietrele, ci de o vreme calda și precipitații.”In perioada 6 – 12 ianuarie, circulatia aerului la nivelul Romaniei se va mentine destul de activa, astfel ca, sisteme noroase succesive, generatoare de precipitatii, vor traversa tara de la vest-sud-vest catre est-sud-est, concomitent cu patrunderea unei mase de aer mai rece, ceea ce va determina treptat transformarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

