Prognoza meteo. Cum va fi vremea la începutul săptămânii în ţară şi Bucureşti Meteorologii anunta ca saptamana va incepe cu o vreme in general frumoasa si mult mai calda fata de aceasta perioada a anului. Temperaturile maxime se vor situa intre 7 si 15 grade Celsius.Pentru luni meteorologii anunta ca cerul va fi variabil, cu innorari in cursul noptii in vestul si nord-vestul tarii, unde spre dimineata va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 15 grade Celsius. Minimele se vor situa intre -10 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 6-7 grade in Banat si Crisana, scrie Mediafax. In Bucuresti vremea va fi predominant… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

