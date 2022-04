Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA de FLORII 2022: variații mari de temperatura. Prognoza meteo de weekend, 15-17 aprilie Vreme capricioasa in acest weekend in județul Alba. Daca vineri temperaturile urca pana la valori de 22 de grade, in Duminica de Florii acestea scad pana la 9 grade. Sambata sunt anunțate averse și…

- VREMEA pana in 27 martie: Un nou val de FRIG. Se mai incalzește abia spre finalul lunii. Prognoza meteo pe doua saptamani Dupa doua zile mai calde, urmeaza un nou val de frig in Romania. Temperaturile maxime vor scadea cu 6-7 grade Celsius și minimele vo cobori pana la -10 grade in Transilvania, respectiv…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Foarte frig, noaptea și dimineața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 martie Vremea se racește puternic in urmatoarele zile in județul Alba: va fi foarte frig noaptea și dimineața. Pe timp de zi insa, maximele vor fi de 3-7 grade Celsius. Temperaturile minime coboara pana…

- Conform meteorologilor, luna martie debuteaza cu temperaturi modeste, cand minimele pot ajunge chiar și la -10 grade Celsius in partea de est a Transilvaniei. Chiar si in Vest vremea va fi mai rece decat suntem obisnuiti. In Banat, vremea se va menține rece pana pe 8 martie, cu temperaturi ce se vor…

- VREMEA in ALBA, 28 februarie – 6 martie: Incep capriciile de primavara. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vor fi variații de temperatura și cel puțin o zi in care va ploua sau ninge, saptamana viitoare, in județul Alba. Temperaturile maxime se vor situa intre 6 și 9 grade Celsius. Noaptea…

- VREMEA in ALBA, 21-27 februarie: O zi calda, apoi temperaturile scad. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Saptamana viitoare incepe cu vreme mai calda, insa de marți temperaturile scad. Vor mai fi cateva averse – ploi in zonele joase și ninsori la munte. Temperaturile maxime vor varia intre…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Variații mari de temperatura, o zi cu ploi și ninsori. Prognoza meteo de weekend, 18-20 februarie Vor fi variații mari de temperatura in acest weekend in județul Alba, de la o zi la alta. Vineri se mai racește, sambata temperaturile cresc din nou, iar duminica va fi frig.…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 11 februarie, cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Mercurul in termometre va oscila intre +11 și +13 grade Celsius pe timp de zi. Presiunea atmosferica va fi ridicata