- Craciunul vine cu temperaturi de pana la 16 grade si ploi in majoritatea regiunilor tarii, potrivit prognozei pana pe 29 decembrie emise de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Zapada va fi doar la munte, unde va ninge local si destul de rar. Dupa Craciun, temperaturile scad semnificativ, semn…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, in prima saptamana de prognoza, media maximelor termice nu va avea variații importante și va fi de 10-12 grade, iar a minimelor va crește treptat, de la -4…-3…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe in intervalul 16 – 29 decembrie si in Oltenia nu vom avea zapada de Craciun. Oltenia Pana in data de 25 decembrie vremea se va menține mult mai calda decat in mod normal in aceasta perioada. Astfel, se vor inregistra, in medie,…

- Vremea se racește drastic la inceputul acestei saptamani, cand sun așteptate și ninsori in anumite zone ale țarii, insa Moș Nicolae ne va aduce vreme frumoasa, caci dupa 6 decembrie temperaturile din termometre vor crește ușor, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Primele ninsori sunt așteptate la sfarșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunța iarna grea, cu zapada din abudența și viscol puternic. Potrivit estimarilor realizate de meteorologii realizate de Administrația Naționala de Meteorologie, in Romania, in aceasta iarna, sunt așteptate episoade de vreme…

- Iarna acestui an va aduce zapada din abundența in Romania și sunt așteptate și episoade de vreme severa, precum ger, viscol și ninsori abundente, potrivit estimarilor realizate de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Temperaturile vor scadea in cea mai mare parte a țarii pana in 4 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 28 octombrie - 10 noiembrie, urmeaza cateva zile de frig, apoi temperaturile vor urca. La munte se anunța ninsori.BANAT…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 23 septembrie – 6 octombrie, in fiecare regiune: BANAT Pe parcursul primei saptamani, temperaturile diurne vor fi in scadere, urmand a se situa in marea lor majoritate…