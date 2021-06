Prognoza meteo: Cod portocaliu de ploi torențiale în nouă județe din țară Este cod portocaliu de ploi torențiale in noua județe din Romania. Aproape toata țara este sub cod galben de ploi. Codul portocaliu a intrat in vigoare la ora 10.00 și va fi valabil pana miercuri, la aceeași ora. In județele Tulcea, Constanța și in zona de munte a județelor Brașov, Sibiu, Valcea, Argeș, Dambovița și Prahova va ploua abundent, iar cantitațile de apa vor depași 40 – 50 l/mp și izolat peste 70 l/mp. Pe litoral, vantul va sufla cu viteze de 55 – 70 km/h. Tot in același interval, aproape intreaga țara va fi sub avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

