Prognoza meteo: Cod galben de vijelii valabil în 12 judeţe Pana sambata, in sudul, centrul si estul tarii si la munte se anunța ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Meteorologii au emis un cod galben de vijelii valabil in 12 judete pana joi dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabila de miercuri, de la ora 11.00, pana sambata, la ora 10.00, perioada in care instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, cu precadere la munte, in sudul, centrul si estul tarii. „Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, izolat caderi de grindina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

