Stiri pe aceeasi tema

- Vremea urmeaza sa se incalzeasca, meteorologii indicand temperaturi peste 20 de grade pentru acest final de saptamana. In noaptea de sambata spre duminica, se va trece la ora de iarna.

- Ziarul Unirea Minus 7,4 grade la Miercurea Ciuc, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura in țara din acest sezon In noaptea de marți spre miercuri, in județul Harghita, s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile…

- In județul Harghita, noaptea trecuta s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile Omu și Ceahlau au fost temperaturi mai crescute. Ceața a facut ca frigul sa fie resimțit și mai puternic.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie anunța schimbari mari de temperaturi. Care vor fi maximele și minimele in perioada ce urmeaza? Nimeni nu se aștepta la o asemenea modificare, dupa ce am atins 0 grade Celsius. Alerta meteo ANM: schimbarea radicala a vremii Dupa cateva zile destul…

- Sambata, 10 octombrie 2020, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in estul, sud-estul, centrul țarii, precum și la munte, unde pe alocuri va ploua in general slab. Vantul va sufla slab și moderat, conform stirimeteo.com. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 și 23 de grade Celsius, iar…

- CHIȘINAU, 17 sept - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru astazi temperaturi de +27..+30 de grade Celsius in nord, valori cuprinse intre +28 și +31 de grade in centru și +29..+32 de grade in sud. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Vantul va sufla din sud, cu o viteza…

- Vremea se mentine frumoasa și in a doua saptamana din septembrie, in județul Alba, cu maxime de 30 de grade Celsius. Seara și dimineața Cu toate acestea, dimineata si noaptea va fi racoare. Minimele se vor situat intre 7 grade – 13 grade Celsius, in zona montana. Luni, 7 septembrie Alba Iulia: minime…

- CHIȘINAU, 4 aug - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vom avea temperaturi ridicate. In nordul țarii, valorile termice vor varia intre 27 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla sud-est. In centru, maximele vor fi de 31 de grade, iar la sud termometrele…