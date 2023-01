Prognoză meteo. Ce urmează după ciclonul polar care a adus un val de ninsori peste România Ciclonul polar care a adus ninsori in mare parte a țarii se va reduce in intensitate, dar ulterior va urma un val de frig. Meteorologul ANM, Alina Șerban, explica faptul ca ciclonul polar care a adus ninsori in mare parte a țarii se va reduce in intensitate, dar ulterior va urma un val de frig. Ninsorile se vor opri, dar temperaturile vor fi și de -10 grade, iar zapada actuala va ingheța. „Dupa ce acest cod portocaliu va expira, duminica dimineața, fenomenele vor fi in diminuare. Inca de la noapte, ciclonul acesta se va retrage treptat, aria precipitațiilor se va restrange, vantul va slabi in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

