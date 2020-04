Stiri pe aceeasi tema

- Vremea incepe sa se raceasca accentuat in vestul si nordul tarii, iar la munte vor predomina ninsorile. In sud, luni, 30 martie, maximele vor atinge 20 de grade Celsius. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vremea va fi mai calda pentru normalul perioadei. De marti, valul de aer polar…

- Vremea continua sa se incalzeasca si vineri, 27 martie, fiind anuntate valori maxime de 19 grade in weekend. Meteorologii vin si cu o veste rea: de bucuram de vreme buna doar cateva zile pentru ca de luni se intparce iarna. Valorile termice vor fi in scadere treptata si sunt anuntate ploi si ninsori.

- Vremea incepe sa se incalzeasca in urmatoarele zile, insa de la sfarsitul saptamanii se intorc ploile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta pentru marti, 17 martie, maxime cuprinse intre 9 si 15 grade, mai scazute pe litoral, iar cele minime se vor situa intre -5 si 5 grade.

- Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Dupa ce s-au inregistrat 20 de grade Celsius in acest weekend, din 8 martie prognoza arata complet diferit. Meteorologii anunta ploi si instabilitate atmosferica de duminica dupa-amiaza pana marti seara in jumatatea de sud a tarii.

- Vreme rece si mohorata in toata tara. Vineri, 21 februarie, temperaturile continua sa scada in cea mai mare parte a regiunilor, iar precipitatiile vor fi sub forma de ninsoare la munte, mixte in nord si ploi in rest. Meteorologii nu exclud posibilitatea sa mai avem parte de episoade de iarna severa…

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile, dar vom avea parte de precipitatii. Temperaturile maxime se vor situa intre 3 si 12 grade. Pentru ziua de luni, 10 februarie 2020, meteorologii anunța precipitații in zonele de centru, vest și in nordul țarii. La munte vor fi condiții…

- Vremea se mentine inchisa si vineri, 31 ianuarie, insa de sambata , 1 februarie, vine primavara in mai multe zone. Meteorologii anunta temperaturi in crestere, astfel incat vremea va deveni deosebit de calda in majoritatea regiunilor.

- Soarele nu se arata deloc in urmatoarele zile. Meteorologii anunta vreme inchisa, cu un grad accentuat de nebulozitate, dar si conditii de burnita si fulguiala, cu precadere in sudul si estul Romaniei. Vremea va fi geroasa dimineata si seara, iar de astazi vor aparea precipitatiile mixte. Ninsori sunt…