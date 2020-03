Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta schimbari dramatice de vreme. Temperaturile vor scadea brusc, iar ploile care pune stapanire pe Romania se vor transfroma in ninsori. Si in Bucuresti se intoarce iarna.

- Vremea incepe sa se incalzeasca in urmatoarele zile, insa de la sfarsitul saptamanii se intorc ploile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta pentru marti, 17 martie, maxime cuprinse intre 9 si 15 grade, mai scazute pe litoral, iar cele minime se vor situa intre -5 si 5 grade.

- Dupa codul rosu de viscol de saptamana trecuta, Romania va fi lovita de plio puternice Meteorologii anunta temperaturi ridicate, care vor atinge 12 grade Celsius in sud-estul tarii. De marti, innorarile se vor extinde, iar aria precipitatiilor va cuprinde majoritatea regiunilor. Un ciclon care face…

- Dupa vremea neobisnuit de calda pentru inceputul lunii februarie, cu temperaturi mai mari cu 10-12 grade Celsius decat ar fi normal din ultimele zile, de marti, 4 februarie, iarna se intoarce. Se va raci, iar precpitatiile, la munte sub forma de lapovita si ninsoare, iar in celelalte regiuni, ploi,…

- Vreme schimbatoare, cu precipitatii putine si temperaturi oscilante. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele dupa saptamani. Valorile termice vor fi ridicate pana la sfarsitul lunii ianuarie, urmand ca din februarie un val de aer polar sa aduca in Romania iarna adevarata.

- Soarele nu se arata deloc in urmatoarele zile. Meteorologii anunta vreme inchisa, cu un grad accentuat de nebulozitate, dar si conditii de burnita si fulguiala, cu precadere in sudul si estul Romaniei. Vremea va fi geroasa dimineata si seara, iar de astazi vor aparea precipitatiile mixte. Ninsori sunt…

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in aproape toate regiunile, temperaturile maxime urcand pana la 14 grade Celsius in regiunile sudice vineri, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii, pana pe 19 ianuarie va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului, anunta Administratia Nationala…

- Valul de aer polar care a patruns in Romania aduce frig cumplit. Gerul Bobotezei se instaleaza in noaptea de luni spre marti, cand se vor inregistra pana la minus 19 grade in estul Transilvaniei, iar vantul va accentua senzatia de frig.