Prognoza meteo: Cât se mai bucură bucureștenii de vremea frumoasă Bucureștenii se mai pot bucura cateva ore de vremea frumoasa. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza speciala pentru București. Astfel, conform sursei citate, in intervalul 10.02.2021 ora 14:00- 11.02.2021 ora 08:00 vremea se va menține deosebit de calda, cu o maxima termica ce se va situa in jurul a 16 grade și o minima de 4-6 grade. Cerul va fi variabil cu unele innorari in a doua parte a intervalului, insa condițiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sulfa slab și moderat. Conform sursei citate, de joi dupa amiaza vine gerul. Și in țara vine frigul Temperaturile vor scadea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

