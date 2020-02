Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc pana la valori apropiate celor de primavara in acest weekend. Sambata și duminica vor fi maxime de 12 grade Celsius. Sunt posibile cateva ploi scurte, vineri și duminica, iar la munte vor fi ninsori. Va prezentam prognoza meteo in localitați din județul Alba, in perioada 31 ianuarie…

- Temperaturi peste limitele specifice perioadei, indeosebi in regiunile extrecarpatice, pana la mijlocul lunii februarie, dar si chiciura, fulguieli si polei anunta meteorologii. Conform prognozei, pana pe 17 februarie, vremea va fi neobisnuita in Romania.

- Soarele nu se arata deloc in urmatoarele zile. Meteorologii anunta vreme inchisa, cu un grad accentuat de nebulozitate, dar si conditii de burnita si fulguiala, cu precadere in sudul si estul Romaniei. Vremea va fi geroasa dimineata si seara, iar de astazi vor aparea precipitatiile mixte. Ninsori sunt…

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in aproape toate regiunile, temperaturile maxime urcand pana la 14 grade Celsius in regiunile sudice vineri, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii, pana pe 19 ianuarie va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului, anunta Administratia Nationala…

- Vremea neobisnuita pentru luna ianuarie continua si vineri, cu valori ale temperaturilor mult mai ridicate decat data din calendar. De sambata sunt asteptate ninsori la munte si precipitatii mixte pe arii extinse. De duminica se intoarce iarna in toata tara. Se anunta ninsori, inclusiv in Capitala,…

- Vremea rea pune stapanire pe toate regiunile, iar la munte se anunta ninsori si viscol, incepand de luni seara. Dupa temperaturi de primavara, vremea intra intr-un proces de racire. Un ciclon peiculos va lovi tara noastra si va aduce iarna in toate regiunile.

- Vremea ramane deosebit de calda pana in Ajunul Craciunului, insa de sambata, 21 decembrie, vremea se strica, iar aria ploilor se va extinde. De Craciun se anunta ninsori la munte, iar in restul tarii, temperaturi scazute.

- Vremea se anunta deosebit de calda in urmatoarele zile, neobisnuita pentru jumatatea lunii decembrie, cu maxime care pot atinge 18 grade. Spre sfarsitul saptamanii isi fac aparitia precipitatiile. Ninsori slabe sunt asteptate doar la altitudini mari.