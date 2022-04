Prognoza meteo București: Sâmbătă seara va ploua şi vor fi descărcări electrice Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea va fi usor instabila la Bucuresti, iar valorile termice, desi in scadere usoara fata de ziua anterioara, vor continua sa se situeze peste cele normale perioadei pe parcursul zilei de sambata. Potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temporar innorarile se vor accentua indeosebi spre seara si la inceputul noptii cand vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare ziua, cand la rafala se vor inregistra viteze in general de 45…55 km/h. Temperatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

