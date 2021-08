Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța vreme instabila in București, cu ploi de vara, fulgere și vant, potrivit prognozei meteo emisa marți de Administrația Naționala de Meteorologie. De marți ora 12.00 pana miercuri la ora 10.00, vremea se va menține in general frumoasa și va fi calduroasa dupa-amiaza. Cerul va…

- Pana miercuri dimineața, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala și vor ajunge pana la 33 de grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie in prognoza speciala pentru București, informeaza Mediafax. In intervalul marți ora 3.00 - miercuri ora 10.00, vremea se va menține…

- Vremea va fi calduroasa la Bucuresti in urmatoarele zile, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic, potrivit prognozei speciale pentru Capitala emise luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Va fi canicula marți și miercuri in București, iar indicele de temperatura – umezeala va depași pragul critic, avertizeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Capitala este sub avertizare Cod...

- Vremea se va mentine calda in Capitala in urmatoarele trei zile, cu posibile innorari, iar maximele termice vor ajunge la 32 de grade Celsius, a informat, miercuri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea calda se mentine in Capitala, pana joi seara. Vor fi zile caniculare, dar cu perioade in care se vor manifesta si ploile insotite de descarcari electrice si posibil de vant si grindina, a informat, duminica, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vreme instabila in Capitala, pana duminica seara. Vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice, a transmis, sambata, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Astfel, potrivit ANM, in intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 09:00, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza și seara probabilitatea pentru innorari,…