- Meteorologii anunța ca sambata, 14 martie, vom avea parte de o racire a vremii. In București, temperatura maxima va urca pana la 16 grade Celsius.Sambata, 14 martie, vremea se va raci in toate regiunile, cu mențiunea ca in zonele sudice și sud-estice, valorile termice vor fi in continuare peste mediile…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda in aceasta saptamana si precipitatii excedentare in nordul tarii. Nici celelalte regiuni nu scapa de ploi. Pentru zilele de joi si vineri se anunta maxime cuprinse intre 20 si 23 de grade, cu 12-13 grade mai mult decat ar fi normal. De la sfarsitul saptamanii…

- Prognoza meteo pentru București, joi, 20 februarie. Meteorologii anunța o zi cu vreme inchisa in Capitala. Se racește din nou, iar ziua de joi ar putea sa aduca și niște averse. Și noaptea va fi mai frig, insa tot nu ne-am intors la temperaturile negative.

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor, dar vor fi ninsori locale la munte, in nord-vest și in centru. In restul teritoriului, vor fi ploi pe suprafețe mici.Temperaturile incep sa creasca in aproape toata țara cu precadere in sud-vest și in nord.Vantul va avea intensificari indeosebi in centru,…

- Meteorologii anunța ca in week-end vom avea parte de o incalzire ușoara a vremii, cu vant slab pana la moderat. In București, cerul va fi insorit, insa nu vor fi mai mult de 1 grad Celsius in termometre.Sambata, 8 februarie și duminica, 9 februarie, cerul se insenineaza treptat in toata țara, insa in…

- Vremea continua sa ne suprinda cu temperaturi anormale si in urmatoarele zile. Desi suntem in toiul iernii, se anunta vreme de primavara. Meteorologii spun ca in aceasta perioada un val de aer tropical loveste Romania, aducand maxime cu mult peste cele normale ale perioadei.

- Meteorologii anunța ca vom avea parte de temperaturi maxime de 10 grade Celsius pana miercuri, 15 ianuarie. Apoi, in zilele ce urmeaza, vremea se va raci in toata țara.Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo valabila pentru intervalul 13-26 ianuarie 2020.Cum va fi vremea…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 2 si 12 grade, cu cele mai ridicate valori in zona deluroasa a Olteniei si Munteniei, iar cele minime, intre -9 si 1 grad, mai scazute in depresiuni, pana in jurul valorii de -11 grade, dar si mai ridicate pe litoral, pana la 2...3 grade. Dimineata…