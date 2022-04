Prognoza meteo: Avertizări Cod portocaliu de ploi în 5 judeţe şi Cod galben în alte 25 de judeţe Meteorologii au emis joi dimineata avertizari Cod portocaliu de ploi pentru 5 judete din Moldova si Cod galben in alte 25 de judete din tara. Potrivit ANM, Codul portocaliu vizeaza judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi si Bacau. In aceste zone vor fi ploi abundente si se vor acumula cantitati de apa de 40-70 l/mp. De asemenea, judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Arad, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Covasna, Sibiu, Brasov, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Vaslui, Vrancea, Galati, Braila, Buzau, Ialomita si Calarasi sunt sub avertizare Cod galben. In aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

