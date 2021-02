Stiri pe aceeasi tema

- Un val masiv de praf saharian va ajunge in Romania, in acest weekend dar si la inceputul saptamanii viitoare, odata cu patrunderea masei de aer cald din sudul continetului. Avertismentul meteorologilor Temperaturile se vor mentine mai ridicate pana la jumatatea lunii februarie. O racire a vremii este…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana joi dimineata, la ora 10:00. Meteorologii anunța ca vremea se va menține predominant inchisa și vor mai fi precipitații predominant sub forma de ninsoare. Miercuri, la ora 10:00, in Capitala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata țara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica, potrivit careia urmeaza patru zile cu nopți și dimineați geroase, cu temperaturi cuprinse intre minus 8 grade Celsius și minus 20 de grade Celsius. Prognoza este valabila in intervalul sambata, 16 ianuarie, ora 02:00…

- Meteorologii ANM au emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. In Transilvania sunt așteptate ninsori și episoade de ger, cu temperaturi pana la minus 18 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic și polei. Meteorologii anunta precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului si polei in jumatatea de sud a tarii, incepand de sambata, de la ora 23:00…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru prima saptamana din ianuarie, in majoritatea regiunilor, insa ulterior va intra intr-un proces de racire, devenind normala din punct de vedere termic, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata prognoza…

- Nu scapam de ninsori si ploi, insa temperaturile incep sa creasca usor incepand de miercuri, 9 decembrie. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta vreme in ilcalzire, cu maxime de 11 grade in nord-vest. Si de Craciun si Revelion se anunta vreme buna.