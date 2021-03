Prognoza meteo ANM. Vreme deosebit de rece, vânt și ninsori In prognoza meteo ANM a anunțat ca vremea se va menține deosebit de rece in cea mai mare parte a țarii, pana vineri, 26 martie. De asemenea, se vor semnala ploi, ninsori și intensificari ale vantului. ANM a emis o informare meteo valabila pana maine, 23 martie, ora 10:00. Prognoza meteo ANM arata ca și saptamana aceasta vom avea parte de vreme de iarna. Temperaturile vor fi extrem de scazute și temporar vor cadea ploi și ninsori. Prognoza meteo ANM „Aria precipitațiilor moderate cantitativ (15… 20 l/mp) va cuprinde treptat sudul și sud-estul țarii, unde vor fi ploi, lapovița, dar și perioade… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

