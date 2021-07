Prognoza meteo ANM, vineri 23 iulie: VREMEA va fi în general frumoasă Vremea va fi in general frumoasa si normala din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara, iar pe arii restranse in zona de munte si izolat in restul teritoriului, se vor semnala ploi de scurta durata si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa intre 23 si 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse intre 9 grade in depresiuni si 20 de grade in nordul litoralului. Presiunea atmosferica va fi asemanatoare celei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

