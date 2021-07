Prognoza meteo ANM, vineri 2 iulie: VREMEA va fi în general instabilă Vremea va fi in general instabila, iar temperaturile si disconfortul termic vor diminua si in regiunile sudice si estice. La nivelul intregii tari, maximele se vor incadra in general intre 24 si 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și perioade cu averse si descarcari electrice – pe arii extinse in jumatatea de nord-est a tarii si la munte si pe alocuri in celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, local cantitatile de apa vor fi mai insemnate si izolat vor fi conditii de grindina și vijelii. Vantul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

