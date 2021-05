Prognoza meteo ANM, sâmbătă 8 mai: VREME instabilă și răcoroasă în mare parte a țării Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anuna ca temperatura maxima de azi, 8 mai, va fi de 29 grade Celsius in sudul Olteniei. La fel ca in ziua anterioara, in vestul, centrul si nordul tarii vremea va fi in general instabila si racoroasa, vor fi innorari si averse mai ales dupa-amiaza si seara, iar in nord-vest cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp. In sud si sud-est, vremea va deveni calda pentru aceasta data, cerul va fi variabil, cu innorari spre seara. Temporar, vantul se va intensifica in majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari pe crestele montane, unde rafalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru vineri, 07 mai 2021. Potrivit acestora, in sud si sud-est vremea va deveni calda pentru aceasta data. Mai exact, astazi, la fel ca in ziua anterioara, in vestul, centrul si nordul tarii, vremea va fi in general…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru joi, 06 mai 2021. Potrivit acestora, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Mai exact, astazi, spre deosebire de ziua anterioara, in vestul, centrul si nordul teritoriului, vremea va fi racoroasa,…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru marți, 04 mai 2021. Potrivit acestora, vremea va fi racoroasa pentru aceasta data. Mai exact, vremea va fi in general frumoasa, dar racoroasa pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul, mai mult senin…

- Valorile termice vor scadea in toate regiunile, chiar semnificativ in cele din vest, centru si nord unde vremea va deveni mai rece decat normal; in sud si sud-est insa regimul termic va fi apropiat si local usor peste cel specific datei. In estul si in sud-estul tarii, instabilitatea atmosferica se…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) susțin ca valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale. Mai exact, astazi, la fel ca in ziua anterioara, in jumatatea de nord a tarii vremea va fi rece pentru ultima decada a lunii aprilie, iar in rest, valorile termice se vor…

- Astazi, vremea va fi rece pentru aceasta data in regiunile nordice si nord-estice, unde nebulozitatea va fi in general persistenta, iar incepand din orele dupa-amiezii temporar se vor semnala precipitatii - ploi in zonele joase de relief si mai ales ninsori in nordul Carpatilor Orientali.In restul…

- Finalul lunii aprilie ne gasește cu temperaturi de pana la 23 de grade, insa de la mijlocul lunii aprilie, se va resimți o scadere a temperaturilor. Vremea se incalzeste in majoritate regiunilor, dar se vor semnala innorari, ploi slabe, iar la munte, precipitatii mixte. In weekend se anunta deosebit…

- Iarna revine! Meteorologii anunta lapovita si ninsori. Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de calda joi și vineri, insa, de sambata temperaturile incep sa scada. La munte se anunta lapovita si ninsoare, in timp ce in restul teritoriului se va semnala ceata si burnita. Prognoza METEO 25 februarie.…