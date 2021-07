Prognoza meteo ANM, sâmbătă 17 iulie: Caniculă în sudul și estul țării, în vest sunt așteptate furtuni Vremea va fi calduroasa, caniculara la amiaza, local in sudul si estul tarii si izolat in rest, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare mai ales dupa-amiaza in vest si sud-vest, unde local vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si, posibil, vijelii si grindina. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 30 si 36 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse intre 11…12 grade in depresiuni si 24…25 de grade in delta. Prognoza meteo pentru București… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

