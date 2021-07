Prognoza meteo ANM, miercuri 21 iulie: VREMEA va fi în general instabilă Prognoza ANM pentru 21 iulie 2021 arata ca vremea in țara va fi general instabila, iar temperatura maxima in Romania se va incadra intre 19 și 20 de grade Celsius in jumatatea de nord a țarii, iar in sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi de 31 – 31 de grade Celsius. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași local 20 – 30 l/mp și izolat 40 – 45 l/mp. In restul teritoriului astfel de fenomene vor fi posibile pe spații mici. Indeosebi ziua, vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, local cu viteze mai mari (rafale de peste 55 – 65 km/h) in Oltenia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

