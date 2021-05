Prognoza meteo ANM, miercuri 19 mai: VREMEA va fi răcoroasă aproape în toată țara Astazi, spre deosebire de ziua anterioara, vremea va fi racoroasa, exceptand sud-estul și sudul teritoriului, unde va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul se va innora treptat incepand din sud-vestul țarii și, mai ales dupa-amiaza și noaptea, vor fi averse și descarcari electrice in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, la munte și local in celelalte regiuni. Indeosebi in cursul nopții, in zona Carpaților Occidentali și pe alocuri in rest, cantitațile de apa vor depași 15…25 l/mp și, punctiform, 35…50 l/mp. Izolat se va semnala grindina. in zona montana, la altitudini de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

