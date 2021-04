Prognoza meteo ANM, marți 27 aprilie: La București plouă, la munte ninge Marți, 27 aprilie 2021, vremea fi racoroasa in toate regiunile, chiar rece pentru aceasta data in jumatatea de nord-est a țarii. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova și 17 grade in Lunca Dunarii, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 0 și 8 grade. Cerul va avea innorari si temporar va ploua, pe arii relativ extinse in jumatatea de sud a țarii si local, mai ales noaptea, in rest. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge si vantul va sufla tare, cu rafale de peste 70…80 km/h indeosebi in Carpatii Meridionali, spulberand zapada. Prognoza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

