Prognoza meteo ANM, luni 24 mai: VREMEA va fi frumoasă și călduroasă Vremea va fi in general frumoasa și calda pentru aceasta data in regiunile sudice, in timp ce in rest valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale. Ziua, cerul va fi variabil, cu unele innorari și izolat ploi de scurta durata, indeosebi in zona de munte. Noaptea, treptat innorarile se vor accentua in jumatatea de vest a țarii, unde pe spații mici se vor semnala averse, insoțite și de descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in prima parte a zilei in regiunile estice și sud-estice, iar noaptea se va intensifica treptat in sudul Banatului și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

